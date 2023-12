Proposte per una sanità migliore: serata CGIL al Tuscany Hall

Domani al Tuscany Hall di Firenze (via Fabrizio De André, ore 9.30-13.30) lo Spi Cgil Toscana organizza l’evento “Prenditi cura di me” per lanciare le proprie proposte per difendere la sanità pubblica e migliorare la sanità toscana.

Mentre prosegue online su Change.org “Impazienti”, la campagna di raccolta firme a sostegno della proposta di legge promossa dalla Regione Toscana per migliorare e salvare il Servizio sanitario nazionale, l’evento del 13 dicembre affronterà, attraverso degli specifici panel, alcuni temi chiave della sanità: sburocratizzazione, liste di attesa, medici per le aree svantaggiate, Rsa e malati cronici.

IL PROGRAMMA

Ore 10 Saluto di Rossano Rossi, Segretario generale CGIL Toscana. Introduzione di Marisa Grilli, Segretaria regionale SPI CGIL Toscana. Conduzione Raffaele Palumbo, giornalista

Ore 10:30 PANEL 1 – SBUROCRATIZZAZIONE

SEMPLIFICHIAMOCI LA VITA

Mario Batistini, Segretario generale SPI CGIL Firenze

Andrea Belardinelli, Responsabile Sanità digitale e Innovazione Regione Toscana

Matteo Biffoni, Presidente ANCI Toscana

Intervistati da Franco De Felice, giornalista di LiberEtà

Ore 11 PANEL 2 – LISTE ATTESA

DIAMOCI UN TAGLIO

Giuseppe Bartoletti, Segretario generale SPI CGIL Livorno

Pietro Dattolo, Presidente Ordine dei Medici di Firenze

Valtere Giovannini, già Direttore Generale Sanità Toscana

Intervistati da Olga Mugnaini, giornalista de La Nazione

Ore 11:30 PANEL 3 – MEDICI PER LE AREE SVANTAGGIATE

RIDUCIAMO LE DISTANZE

Daniela Cappelli, Segretaria generale SPI CGIL Siena

Pasquale D’Onofrio, Segretario FP CGIL Medici e Dirigenza SSN Toscana

Stefano Grifoni, Coord. Comitato Scientifico dell’Organismo Toscano per il Governo Clinico

Intervistati da Martina Trivigno, giornalista de Il Tirreno

Ore 12 PANEL 4 – RSA E MALATI CRONICI

PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE

Andrea Brachi, Segretario generale SPI CGIL Pistoia

Enrico Benvenuti, Geriatra Dipartimento Medicina Multidimensionale USL Toscana Centro

Sirio Bussolotti, Presidente Aret Asp (Ass. Regionale Toscana delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona)

Intervistati da Azzurra Giorgi, giornalista de La Repubblica

Ore 12:40 CONCLUSIONI

Giuseppe Remuzzi, Direttore Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri | Contributo video

Alessio Gramolati, Segretario generale SPI CGIL Toscana

Massimo Livi Bacci, Università degli Studi di Firenze

Sabina Nuti, Rettrice Scuola Superiore Sant’Anna Pisa

Intervistati da Alessio Gaggioli, giornalista del Corriere Fiorentino

Letture di Daniela Morozzi, con la partecipazione di Paolo Hendel.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa