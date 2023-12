Raddoppio ferroviario, nuovo incontro con il Comitato Empoli Granaiolo Per un altro raddoppio

Nuovo incontro fra l'amministrazione comunale di Empoli e il Comitato Empoli Granaiolo Per un altro raddoppio, in merito alla fase di realizzazione della progettazione del raddoppio ferroviario Empoli - Granaiolo portata avanti da RFI. Si è tenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 12 dicembre 2023. Si è trattato di un ulteriore momento di dialogo dopo incontri fatti fra l'amministrazione e i membri del comitato, nel corso della primavera e dell'estate.

La sindaca Brenda Barnini, presente insieme al vicesindaco Fabio Barsottini e ai tecnici comunali competenti, ha illustrato quelle che sono state le osservazioni che l'amministrazione ha riportato al tavolo di confronto con i tecnici di RFI, osservazioni sia di carattere generale sulla localizzazione dei sottopassi delle opere a contorno del raddoppio sia osservazioni puntuali che vanno a mitigare e risolvere alcuni problemi specifici sollevati anche da membri del comitato.

Negli incontri con RFI, l'amministrazione ha registrato apertura al dialogo e al confronto e riscontro positivo sulla stragrande maggioranza delle osservazioni presentate. L'amministrazione ha poi sviluppato in autonomia, anche facendo proprie alcune delle preoccupazioni manifestate nel corso del tempo dallo stesso comitato, la necessità di dare un incarico per effettuare uno studio del rischio idraulico dettagliato per tutte le frazioni, da Brusciana a Fontanella. Incarico che il Comune procederà ad affidare nelle prossime settimane con l'obiettivo di avere in mano i progetti relativi al rischio idraulico e far così marciare in parallelo la fase di progettazione esecutiva e di realizzazione dell'opera con quella della realizzazione delle eventuali opere di mitigazione del rischio, che saranno elaborate all'interno dello studio. E' intenzione dell'amministrazione sottoporre poi al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, l'esito degli studi del rischio idraulico per chiedere un intervento diretto della Regione. Inoltre l'amministrazione comunale si sta confrontando con le aziende erogatrici di servizi a rete (acqua) per chiedere che, contestualmente alla realizzazione dell'opera, possano trovare soddisfazione le legittime richieste dei cittadini, di andare a realizzare i tratti di rete ancora mancanti.

"Sono molto soddisfatta del percorso intrapreso con il comitato - sottolinea la sindaca Barnini - Proseguiremo in questa direzione per accompagnare le successive fasi di progettazione e riscontro sulle richieste fatte dai cittadini".