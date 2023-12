Riapre il Teatro Verdi e debutta con 'Sesto potere'

Ieri sera, alla presenza della sindaca Giulia Deidda e del direttore Renzo Boldrini, il teatro Verdi è stato riaperto in seguito alla realizzazione dei lavori per migliorare l’efficientamento energetico dell’edificio e per mettere in sicurezza il graticcio e le attrezzature sceniche. Nell’occasione è andato in scena lo spettacolo "In tempesta", saggio finale del laboratorio teatrale per adulti Achab, condotto da Diletta Landi.

E quindi il teatro è pronto al debutto della stagione di prosa che inizia giovedì 14 dicembre alle 21 con uno spettacolo attesissimo Sesto potere. Nascita di una democrazia violata dall’odio, dal denaro e dalla vendetta con Francesco Montanari e Cristiano Caccamo, scritto e diretto da Davide Sacco.

In un garage chissà dove tre ragazzi lavorano per il partito di destra: creano fake news per manipolare la campagna elettorale. È l’ultima sera prima del silenzio elettorale e i sondaggi sono a loro favore, ma quando Malosi, un giornalista molto seguito, distrugge in diretta il vicesegretario del partito, crollano drasticamente.

I ragazzi capiscono che l’unico modo per riportare la situazione a loro favore non è più creare false notizie sulla sinistra, ma screditare direttamente il giornalista. In pochi minuti investono migliaia di euro e mettono in rete la notizia che Malosi ha preso dei soldi dalla sinistra per pilotare la campagna elettorale. I ragazzi esultano quando il presidente di rete sospende la trasmissione di Malosi.

Hanno raggiunto il loro obiettivo. Ma hanno anche finito il loro budget. I tre ragazzi sono molto diversi tra loro: uno è mosso dalla rabbia, ardore politico; un altro fa questo lavoro per soldi, la terza sembra avere per Malosi un odio personale. Quando gli hacker si accorgono di aver esaurito il budget, iniziano a discutere pesantemente tra loro.

Fonte: Ufficio Stampa