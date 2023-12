Rubano due auto a Ponsacco, poi tentano la fuga: arrestati dai carabinieri

Doppio furto di auto a Ponsacco con tentativo di fuga. Un 22enne e un 24enne nordafricani, domiciliati nel Pisano, sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Pontedera nella nottata di oggi. La prima auto è stata rubata mentre era parcheggiata in strada. Quando la segnalazione è arrivata ai militari,il mezzo è stato trovato a poca distanza abbandonata. Dopo un'ora i due ventenni sono stati trovati in un'altra auto, risultata anch'essa rubata, e la stavano spostando. I due hanno tentato la fuga ma sono stati raggiunti e bloccati dai militari. Una volta avvenuto l'arresto, le auto sono state restituite ai legittimi proprietari. Nel processo di convalida per direttissima, l'arresto è stato convalidato con applicazione della misura dell'obbligo di firma.