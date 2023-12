Street art a Prato, la cabina elettrica diventa opera d’arte

Il Comune di Prato – Officina giovani sostiene e valorizza la writing art e gli interventi di street art, quale forma di espressione della creatività e del protagonismo giovanile, integrata con le finalità di natura sociale perseguite in maniera particolare nelle zone decentrate della città. Questa mattina si è tenuta la presentazione del progetto, presso l’opera di street art in via Donizetti, con l’assessore alla Cultura Simone Mangani, il responsabile dell’Unità Territoriale di Prato e Pistoia di E-Distribuzione Giorgio Gai ed i collaboratori, il referente comunicazione Enel Toscana e Umbria Riccardo Clementi, Livio Santini del Circolo Arci San Paolo, Fernando Masciello per i residenti dell’area, l’artista pratese che ha realizzato l’opera, Gnob, e Antonella Cannarozzi di Officina Giovani.

A seguito della richiesta, pervenuta da diversi abitanti della zona di San Paolo tramite il Circolo Arci San Paolo, di rivitalizzare e riqualificare questa zona della città, sempre più caratterizzata dall’invecchiamento della popolazione, dal forte e progressivo isolamento sociale, con conseguente ridimensionamento dei contesti di relazionalità, l’Amministrazione ha voluto sostenere l’idea proposta dai cittadini di realizzare un murales nel quartiere al fine di testimoniare attraverso un’opera d’arte il valore della bellezza come forma di riscatto e come messaggio di vitalità.

Grazie alla disponibilità e alla collaborazione di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, è stato individuato quale luogo idoneo alla realizzazione del murales la parete esterna della cabina elettrica ubicata in via Donizetti, 106.

Il murales è stato realizzato dall'artista pratese Gnob che significativamente ha intitolato la sua opera "NO EXIT STRATEGY", quale richiamo ad essere più consapevoli della gravità dell’emergenza ambientale del nostro pianeta e che il tempo delle belle parole e dei proclami per i buoni propositi è terminato. Con la sua opera, l’artista ha voluto rappresentare l’uomo contemporaneo, sempre più costretto, sempre meno a suo agio in questo mondo che lui stesso ha plasmato.

L’intento è di non lasciare indifferenti le persone che passeranno in via Donizetti, auspicando di suscitare delle domande, di sorprendere e chissà, forse, di costringere, anche se solo per un attimo, a interrompere la frenesia del vivere quotidiano!

Per E-Distribuzione questa importante collaborazione con il Comune di Prato rientra nel più ampio impegno di riqualificazione urbana, che coniuga i valori di sostenibilità, innovazione e rispetto per l’ambiente. Il progetto prevede che le cabine e gli asset elettrici della società siano trasformate in opere di street art, firmate da writer e artisti di strada. In particolare, con i progetti Cabine d’autore, Cabine in Rosa ed Energia a colori, E-Distribuzione ha abbellito centinaia di infrastrutture in tutta Italia, dando vita a una sorta di museo diffuso che continua a crescere e ad arricchirsi grazie alla collaborazione con artisti locali, amministrazioni comunali, associazioni culturali e scuole.

La rete elettrica diventa così anche una rete artistica, trasformando manufatti importanti dal punto di vista tecnico anche in tele a cielo aperto in un dialogo creativo e sostenibile con le comunità locali e con le loro espressioni artistiche e sociali. Gli artisti, le scuole, le amministrazioni e le associazioni culturali possono proporre progetti di street art, prendendo info sul portale dedicato o scrivendo a streetart-ED@e-distribuzione.com.

Fonte: Enel - Ufficio Stampa