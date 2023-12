Un tour dei musei dell'Empolese Valdelsa e una borsa di studio per rafforzare il MuDEV

Un biglietto unico per seguire itinerari dei musei a tema del MuDEV, con tanto di trasporto garantito in una determinata fascia temporale. È questo il 'sogno del cassetto' del sistema museale unito degli unidici comuni dell'Empolese Valdelsa, nelle parole del direttore scientifico ad interim Andrea Vanni Desideri. Tutto è nato dalla campagna di monitoraggio e ascolto che ha coinvolto i 21 musei degli 11 comuni.

"Nel corso di una campagna di rilevamento condotta nel 2022 abbiamo monitorato lo stato di salute e di performance del sistema. Il problema principale è stato quello della comunicazione. Il tema in senso stretto viene affrontato con il nuovo logo e il nuovo sito che mette in collegamento tutti i musei. Vorremmo fare anche una 'circolare dei musei' per percorrere in una finestra temporale i musei con itinerari simili, per poter sfruttare a pieno il biglietto unico".

La strada è tracciata ma con delle difficoltà a cui devono concorrere anche le amministrazioni locali: "I numeri stanno crescendo - commenta Giacomo Cucini, sindaco con delega alla Cultura dell'Unione dei Comuni -, il biglietto unico con dei pacchetti di visite ha bisogno di un lavoro anche con le connessioni tra le città e con la mobilità sostenibile. Per lo sviluppo i musei hanno bisogno di avere questi deficit colmati".

Tra le altre proposte per il futuro del MuDEV, saranno attivate delle borse di studio specifiche: "Avremo il sostegno - continua Vanni Desideri - di ricercatori post laurea al lavoro nell'Empolese Valdelsa. Potremo arricchire il patrimonio di conoscenze, trarre idee per mostre temporanee, valorizzare il nostro patrimonio alla luce delle ricerche in corso".

Il futuro del sistema museale è ancora in corso di definizione, dato che riguarda due realtà ancora dalla forte identità come quella dell'Empolese con quella della Valdelsa: "Il sistema attuale vede confluire due sistemi diversi, - conclude Vanni Desideri - è difficile tracciare anche un visitatore tipo proprio per i dati che abbiamo a disposizione. Le prossime sfide riguarderanno la possibilità di rivolgersi a residenti di origine straniera, attraendoli con modalità diverse da quelle attuali".