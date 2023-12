Trovato 83enne morto da 3 settimane nella sua abitazione

Il cadavere di un 83enne è stato trovato nella sua abitazione di via Garibaldi a Pisa. La sorella, che viveva a Firenze, non lo sentiva da circa un mese e ha chiamato il 112 per chiedere aiuto. Una pattuglia delle volanti della questura è giunta sul posto: al campanello non rispondeva nessuno, la cassetta della posta era piena e c'era una luce artificiale accesa visibile dalle persiane. È stato necessario far intervenire i vigili del fuoco che hanno spaccato il vetro di una finestra per poter entrare. L'uomo era riverso sul corridoio e la morte, avvenuta per cause naturali, risale ad almeno 3 settimane fa. Il pm di turno ha disposto la rimozione della salma ai familiari per la celebrazione dei funerali.