A Santa Croce una festa per le coppie che compiono cinquant'anni di matrimonio

Una grande festa in teatro per i coniugi sposati nel 1973, le celebrazioni che avverranno il prossimo sabato al Teatro Verdi di Santa Croce sull'Arno vedranno una trentina di coppie immerse in un’atmosfera che richiamerà l’anno del loro sposalizio: contornati da musiche e fiori festeggeranno insieme i cinquant’anni dal giorno più importante. La cerimonia, voluta dall’amministrazione comunale, è ormai una tradizione che si rinnova dal 2018.

“Le nozze d’oro sono un evento importante nella vita dei nostri concittadini – ha dichiarato la sindaca Giulia Deidda - siamo contenti di poterle festeggiare insieme con un evento speciale nel nostro teatro”.