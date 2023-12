Al Museo del Vetro arriva il campus natalizio

Tre giorni in compagnia dello staff del sistema museale empolese per scoprire insieme l'importanza della raccolta differenziata, attraverso un percorso di cittadinanza attiva pensato per difendere l'ambiente e rafforzare il senso di comunità. E' "Ricicliamo", un campus interamente dedicato al riuso e al riciclo in programma al Museo del Vetro, in via Ridolfi 70, dal 27 al 29 dicembre 2023, con orario 8.30 - 13.

L'iniziativa rientra in S-Passo al Museo, progetto promosso dalla Regione Toscana in collaborazione con Unicoop Firenze al quale anche quest'anno il sistema museale Empoli Musei ha scelto di aderire.

Entrando nel dettaglio, nel corso dei tre giorni del campus, i partecipanti, attraverso il vetro, avranno la possibilità di riflettere sull'importanza della raccolta differenziata e di realizzare delle vere e proprie opere d'arte, utilizzando oggetti di uso comune e materiali di seconda mano che così avranno una nuova vita.

Il numero massimo di partecipanti previsto è di 15 fra bambine e bambini e ragazze e ragazzi di età compresa fra 6 e 11 anni, il costo è di 30 euro a partecipante con sconto 10 per cento per i soci Unicoop Firenze. Per partecipare a "Ricicliamo" è necessario effettuare la prenotazione entro domenica 17 dicembre 2023, chiamando lo 0571 757067 oppure inviando una mail all'indirizzo empolimusei@comune.empoli.fi.it. Ulteriori informazioni su www.empolimusei.it.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa