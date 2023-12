Alcolici, modifiche al regolamento a Firenze. Confesercenti: "In prima linea per un consumo consapevole"

La nostra associazione è sempre stata in prima linea per un consumo consapevole e ragionato dell’alcool in città, non a caso, su questo tema, Confesercenti Firenze ha anche promosso e sostenuto, negli ultimi anni, campagne di sensibilizzazione e accordi di autoregolamentazione delle attività.

Per contrastare l’abuso di alcool soprattutto tra i giovanissimi, occorrono regole certe e stringenti, facilmente applicabili, e un conseguente sistema funzionale di controlli.

Va in questa direzione la modifica del regolamento comunale di polizia urbana annunciato oggi dall’Assessore competente in materia, Benedetta Albanese, con un "adeguamento" dello schema sanzionatorio dell’Area Unesco anche al restante territorio della città.

Aspettiamo comunque di confrontarci con l’Amministrazione Comunale su questo tema specifico, cosi da approfondire e valutare assieme, anche alla luce dei cambiamenti intervenuti, da un punto di vista sociale e culturale su questa tipologia di consumo, eventuali altre iniziative da mettere in campo.

Santino Cannamela, Presidente Confesercenti città di Firenze