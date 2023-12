Altra chiamata dalle Squadre Nazionali in casa Abc: convocato Pietro Matteini

Un’altra grandissima soddisfazione in casa Abc Castelfiorentino per una nuova chiamata da parte del Settore Squadre Nazionali. Si tratta di Pietro Matteini, convocato per il raduno in programma dal 27 al 30 dicembre nell’ambito del Progetto Academy Italia e riservato ai nati 2009.

Al raduno, che si terrà presso il Centro Sportivo Novarello di Granozzo con Monticello, parteciperanno 40 atleti selezionati, per quattro giornate di allenamenti sotto la guida di coach Alessandro Nocera.

A Pietro, reduce peraltro dalla Ludec Cup conquistata con la maglia della rappresentativa Toscana, il grandissimo applauso dell’intera Abc Castelfiorentino, con l’augurio di vivere appieno un’altra bella esperienza di crescita sportiva e personale.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa