Premiato in Consiglio regionale Antonio Campanella, alfiere della pizza di qualità a Pisa

Pizza è praticamente un sinonimo di Italia in giro per il mondo e nell'ambiente abbiamo tante eccellenze. Fra gli artigiani più bravi Pisa può vantare un suo concittadino: è Antonio Campanella della pizzeria 'L'Arciere', in via dei Facchini, che si è piazzato terzo alla 'International Pizza Challenge'.

Si tratta della più grande gara per pizzaioli degli Stati Uniti, svoltasi nell'ambito della 'International Pizza Expo' di Las Vegas, dal 19 al 22 marzo. Il 27enne originario di Rionero in Vulture, provincia di Potenza, si è trasferito a Pisa per aprire nel febbraio 2015 il suo locale, dopo averne gestito uno 'in patria'.

"Sono figlio d'arte - racconta - mio padre è dal '75 che fa questo lavoro, sono cresciuto in pizzeria". La competizione è stata dura, con tantissima concorrenza. "Sono partito in un team di 15 pizzaioli - spiega Antonio - scelti e sostenuti dagli sponsor. Di italiani eravamo in due, io ed un altro collega di Caserta, il resto proveniva da tutto il mondo.

Il torneo vedeva varie categorie di pizza: tradizionale, non tradizionale, in teglia, napoletana, senza glutine; e fra queste le sottodivisioni per regione, 5 legate alle aree USA ed una internazionale 'totale'.

La scelta di aprire un locale a Pisa è stata quasi casuale: "Tramite amici ho visto il locale, mi è piaciuto e così ho dato in gestione la pizzeria di giù ed ho aperto qua. È stata una sfida, era una realtà che non conoscevo, poi abbiamo tagliato bei traguardi".

Un po' di nostalgia si sente, ma adesso va meglio: "Sento Pisa più casa mia adesso, mi ha accolto bene e sono contento. I tanti studenti del sud mi hanno aiutato, in tanti vengono a mangiare da me perché sentono che la mia pizza è più vicina a quella napoletana che conoscono. Ma anche chi abita qua, dopo un po' di diffidenza, ora apprezza".

“Sono felice di consegnare questo riconoscimento ad Antonio Campanella – ha detto Antonio Mazzeo presidente del Consiglio regionale – perché nella sua storia e nei suoi successi si descrive la storia di molti ragazzi del sud che lasciano la loro terra per raggiungere i propri sogni. Nella sua storia c’è l’amore per il proprio lavoro ed è la testimonianza di chi ha raggiunto già traguardi importanti”.

“Un piacere essere qui oggi e questa regione mi ha accolto come un suo figlio – ha detto emozionato Antonio Campanella- e credo che il segreto del nostro successo sia la passione che mettiamo nel nostro lavoro con il mio staff”.

