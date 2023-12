Bilancio Metrocittà, numerosi stanziamenti per viabilità e infrastrutture nell'Empolese Valdelsa

Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze e la Conferenza Metropolitana, con i Sindaci e i rappresentanti dei Comuni del territorio, hanno approvato la manovra di bilancio della Metrocittà per il triennio 2024-2026 illustrata dal Sindaco Dario Nardella e dalla Vice Sindaco dell'ente Brenda Barnini: sono previste spese di investimento per 191,8 mln di euro nel 2024, per 85,1 mln di euro nel 2025 e per 24,6 mln di euro nel 2026 per complessivi 301,6 mln di euro.

Si registra una consistente spesa energetica, con una previsione iniziale pari a 9,7 mln di euro per ciascuna delle annualità del triennio 2024/2026 (11 milioni di euro l'anno nel bilancio precedente)

Il bilancio è in equilibrio formale e sostanziale. E' stato approvato dalla maggioranza Pd-Iv. Contrari il Centrodestra per il cambiamento e Territori beni comuni.

Per quanto attiene ai finanziamenti dal Miur, per oltre 14,6 milioni di euro, gli stessi sono stanzialmente da riferirsi ad opere nell’ambito del Pnrr per interventi di manutenzione straordinaria di messa in sicurezza degli edifici scolastici.

Circa gli altri finanziamenti statali, per circa 117 milioni di euro, gli stessi ricomprendono sia opere Pnrr e Pnc (tra le quali il progetto di riqualificazione di Mondeggi, il programma innovativo della qualità dell’abitare - Pinqua e il programma di investimento sulla rete stradale delle aree interne), sia altri interventi (come i finanziamenti dal Mit per la manutenzione della rete stradale, ponti e viadotti ed il “Bando delle periferie”);

Per quanto riguarda altri finanziamenti (regionali, da altri enti e da altri soggetti), per complessivi 30,5 milioni di euro, si tratta sostanzialmente interventi di manutenzione sulla rete viaria di competenza, oltre che trasferimenti per acquisto mezzi elettrici Tpl e realizzazione ciclovie.

Nel corso del Consiglio Metropolitano, su illustrazione e proposta del consigliere delegato Nicola Armentano, sono stati approvati anche la revisione ordinaria delle partecipazioni della Metrocittà, l'aggiornamento del Gruppo amministrazione pubblica, come anche la determinazione delle tariffe del biglietto ordinario di accesso al percorso museale di Palazzo Medici Riccardi e di quello integrato per la visita al percorso museale in occasione di mostre temporanee.

“Gli ingenti investimenti previsti per l'edilizia scolastica – ha osservato il consigliere Massimo Fratini, delegato all’Edilizia scolastica - evidenziano la volontà di questa amministrazione di mettere al centro il tema questa competenza. I soldi stanziati sono davvero tanti. Ci consentono di programmare interventi per nuove scuole, facciate, adeguamenti energetici, coperture, ma soprattutto adeguamenti sismici e antincendio. Scuole confortevoli e a norma. Sono davvero orgoglioso del lavoro svolto in questi anni che pone le premesse per i tanti interventi dei prossimi anni”.

Entrando nelle diverse voci di bilancio, ecco alcune delle opere pubbliche previste dal bilancio approvato

Viabilità

Manutenzione straordinaria strade della Città Metropolitana 17.395.145,57

Manutenzione straordinaria dei ponti 7.779.660,69

Lavori per la nuova rotatoria intersezione Sp 51 con via Caiani, 450.000,00

Sp 306 Installazione Barriere (Aree Interne) 546,250.00

Sr 325 Lotto 1, in località Piena, realizzazione percorso pedonale Vernio (Aree Interne) 345.000,00

Manutenzione straordinaria ponte su torrente Rio Morto su Sr 302, km 35+250, euro 300.000.00

Miglioramento dellintersezione tra la Sp 91 e la Ss 67, nel comune di Rufina, euro 200.000,00

Sp 9 Ter manutenzione straordinaria, 2.100.000,00

Nuova rotatoria intersezione Sp 503, Palagio, Scarperia San piero, 569,644.43

Spese per manutenzione straordinaria Sp 610 marciapiede Firenzuola, bivio Sp 50, euro172,500.00

Percorso pedociclabile Signa Montelupo, lotto B, euro 555,366.03

Marciapiedi Sp 551, nel comune di Vicchio, per un importo di euro 100.000,00

Sp 95 rifacimento tappeti usura e segnaletica, San Godenzo (Aree Interne) 62.027,00

Sr 325 Lotto 1 Loc. Piena, Realizzazione Percorso Pedonale Vernio (Aree Interne) 345,000.00

Manutenzione straordinaria ponte su torrente Rio Morto su Sr 302, al km 35+250, euro 300,000.00

Sp 111, km 1 + 721, Fucecchio, interventi di manutenzione straordinaria del ponte, € 311.450,45

Sp 15, adeguamento di intersezione esistente mediante realizzazione a rotatoria tra Sp 15, Sp 60 e Sp 61, "Le vedute", Fucecchio, € 525.000,00

Sp 79, km 7 + 450 Interventi di ripristino della frana di valle, Certaldo, € 233.600,00

Sp 64, Certaldo, Ponte alla Steccaia - lavori di adeguamento funzionale del Ponte sul fiume Elsa,

€ 2.735.000,00

Sp 106, Capraia e Montelupo, km 7 + 145 - Interventi di adeguamento del ponte sul fiume Arno

€ 7.553.263,97

Sp 79, km 6 + 110, interventi di ripristino della frana di valle, Montespertoli, € 958.894,29

Sp 64, Badia a Elmi, Rotatoria in riva sinistra del fiume elsa all'intersezione tra la Sp 64 e la Sp1 (Gambassi Terme), € 1.250.000,00

Sr 2, km 270+500 - Intervento di adeguamento sismico del ponte sul Fiume Pesa, nel Comune

di San Casciano in Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa, € 5.300.000,00

Sp 70, km 4+700, completamento intervento di ripristino a seguito somma urgenza in località Meccoli (Impruneta) € 529.619,41

Sp 3, nuova Passerella in località Ferrone – Calosina (Impruneta - Greve in Chianti) € 135.000,00

Sr 302, km 13+000, interventi di messa in sicurezza della frana di valle, Fiesole, € 600.000,00

Sp34, Passerella ciclabile tra Compiobbi e Vallina (Bagno a Ripoli - Fiesole), € 2.000.000,00

Sp 56 km 15+700 e 18+750, intervento di Adeguamento Barriere stradali e Ripristino muro di sottoscarpa, in località Scolivigne (Bagno a Ripoli) € 455.000,00

Sp 34 Ripristino scarpata di monte - II lotto, Bagno a Ripoli, € 1.292.009,76

Sp 72 Intersezione Sp 73, Illuminazione Pubblica, Lastra a Signa, € 97.500,00

Infrastrutture

Cassa di espansione Rio Petroso a Gambassi Terme, 3.500.000,00

Completamento dei lavori delle casse di espansione di Fibbiana (Montelupo, Capraia e Limite) 2.000.000,00

Scuole

Realizzazione nuovo polo scolastico nel quartiere 4 di Firenze per le sedi degli Istituti Meucci e Galilei 71.162.943.93

Completamento prevenzione incendi Palazzo Frescobaldi, liceo Machiavelli, euro 711,239.87

Ist. Porta Romana, coperture e facciate, 5.216,411.11

Sistemazione aree esterne istituto Balducci, 500.000,00

Adeguamento sismico Volta Gobetti, euro 3.000.000,00

Adeguamento sismico Ginori Conti, 1.800.000,00

Vetrate infissi piscina dell'Istituto Enriques di Castelfiorentino, 815.000,00

Adeguamento antincendio Pontormo, 2,514,494.84

Adeguamento sismico Istituto di Porta Romana, 5,961,994.58

Lavori di rifacimento facciate liceo Castelnuovo, 2,000,000.00

Acquisizione di un edificio "volano" ad uso scolastico posto in via Pergolesi 1.500.000,00 euro

Cultura

Lavori di restauro di Palazzo Medici Riccardi 1.900.000,00 euro

Scala di Palazzo Medici Riccardi II lotto, euro 3,884,221.40

Restauro Parco Mediceo di Pratolino e rifunzionalizzazione del percorso dell'acqua 2.672.000,00

In Palazzo Medici Riccardi sono previste nel 2024 le seguenti mostre:

Roberto Innocenti (Gennaio-Aprile 2024);

L'incanto di Orfeo (Marzo-Settembre 2024);

Felice Carena (Settembre 2024-Gennaio 2025)

La seconda mostra ispirata alla figura di Orfeo e all'opera iconica del Bandinelli nel cortile di Palazzo Medici Riccardi, che riassume in sé i concetti di arte e musica. La mostra sarà arricchita da opere in prestito di diversi musei, per un arco temporale dal XVI al XIX secolo.

Aggiornato anche il Piano di alienazioni e valorizzazione del 2024, che prevede:

1. Porzione di immobile di “Villa Arrighetti” (si tratta di alcuni locali sottotetto, da frazionare, che non sono utilizzati dalla Città Metropolitana. Locali che sono di interesse per gli appartamenti confinanti);

2. Area in fregio a via Aretina posta tra la linea ferroviaria e la strada (si tratta di terreno pianeggiante ad uso di parcheggio privato o verde privato)

3. Porzione del resede del Centro per l’impiego di Sesto Fiorentino (il Centro è attualmente concesso in comodato ad Arti. La porzione oggetto dell’alienazione non rientra nel comodato e non è utilizzata dalla Città metropolitana di Firenze)

4. Relitto stradale ancora da frazionare posto al margine della Sp 48 di consistenza di circa 65 mq

5. Aree, poste nel Comune di Calenzano, al margine dell'attuale viabilità che facevano parte del vecchio tracciato stradale aventi una superficie di circa 900 mq

Fonte: Città Metropolitana di Firenze