Ritrova il sorriso con Bios32, centro odontoiatrico specializzato a San Miniato

Ritrovare il sorriso con cure dentali personalizzate e all'avanguardia. È possibile da Bios32, clinica odontoiatrica con base a San Miniato, in provincia di Pisa, che fonda la sua attività su innovazione e attenzione al paziente, con l'obiettivo di garantire il benessere della persona e la salute orale. Il centro di eccellenza nella cura dei denti, che opera sul territorio da 25 anni, vanta tra i suoi punti di forza l'impiantologia avanzata con la possibilità di denti fissi in 24 ore e l'ortodonzia invisibile.

Impegnata nel garantire cure efficaci e poco invasive, Bios32 è stata protagonista di un intervento esplicativo del centro odontoiatrico su Radio Lady 97.7. Ai microfoni Bianca Birzu, impiegata al front e back office della clinica che nello staff conta diverse professionalità, dal personale amministrativo agli odontoiatri specializzati e chirurghi.

Bios32, qui l'intervento su Radio Lady 97.7

Adatto a pazienti di tutte le età, Bios32 "è recensito da 5 stelle, quindi un ottimo feedback" spiega Bianca Birzu. Tra i servizi aggiuntivi, "la possibilità di eseguire esami radiografici, integrativi al piano di trattamento proposto, direttamente in struttura senza doversi interfacciare con terzi". E ancora, agevolazioni per chi viene da lontano e oltre i confini regionali "con l'alloggio gratuito in un agriturismo di zona". Per chi ha timore del dentista, niente paura: "Oltre all'anestesia locale - dice ancora Birzu - si può ricorrere anche alla sedazione cosciente, uno stato di rilassamento indotto in cui si ha minor percezione di quello che sta accadendo e il tempo scorre molto più velocemente".

Bianca Birzu, staff Bios32 centro odontoiatrico

Già citati, tra i cavalli di battaglia ci sono i denti fissi in 24 ore. "L'impiantologia a carico immediato è una tecnica che permette l'inserimento degli impianti e l'applicazione della protesi dentale nell'ambito di una sola operazione chirurgica.

Molto proposte le mascherine invisibili, dedicate sia ad adulti e ad adolescenti. "Si possono riallineare i denti senza che nessuno se ne accorga e senza disagio estetico dato dai fili metallici. Sono mascherine progressive - spiega inoltre Bianca Birzu - vanno tenute circa 22 ore al giorno e cambiate ogni 15-30 giorni, tempistiche che vengono stabilite dall'ortodonzista. Sono confortevoli e rimovibili, vanno tolte solo per occuparci dell'igiene orale e per mangiare. Si tratta di un'opzione molto richiesta".

Bios32, come prenotare: ecco tutte le informazioni

La visita è senza impegno, così come il seguente preventivo. È possibile prenotare telefonicamente, tramite le pagine social di Bios32 o direttamente dal sito web (di seguito tutti i dettagli). Dalla prima visita viene redatto il piano di cura, tenuto conto dell'anamnesi del paziente. In seguito saranno redatte tempistiche del lavoro e preventivo. Tra i metodi di pagamento possibilità di finanziamenti a tasso zero. La clinica Bios32 è inoltre convenzionata con fondi assicurativi.

Bios32

Direttore sanitario Dottor Renato Manzini

Dove: via Enrico Pestalozzi, 24, 56028 San Miniato Basso (PI)

Telefono: 0571 401460, anche via Whatsapp

Sito web: https: bios32.it

Pagine social: Facebook - Instagram

Email: info@bios32.it

Orari

Lun-Ven: 09:00 – 19:00

Sab-Dom: Chiuso