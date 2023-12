Capitale italiana della Cultura, nella decina finisce anche la Valdichiana

Pieno sostegno alla candidatura dell’Unione dei Comuni della Valdichiana senese a capitale italiana della Cultura 2026. È quanto esprime con orgoglio il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, appresa la notizia della candidatura. “Come Consiglio Regionale faremo di tutto per aiutare la Valdichiana a diventare Capitale italiana della cultura 2026”, scrive sui propri profili social.

“Questo è un primo, grande risultato per la Toscana intera, ma non ci basta! Presto incontrerò i 10 sindaci di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda – spiega Mazzeo – e chiederò ai capigruppo di presentare tutti insieme una mozione in Consiglio regionale perché possiamo sostenere la candidatura della Valdichiana, una terra con un ecosistema culturale unico al mondo. Dopo un periodo così tremendo – conclude il presidente – sarebbe bellissimo che la ripartenza della nostra regione passasse anche da questo!”.

Con il progetto ‘Valdichiana 2026, seme d’Italia’, l’Unione dei Comuni è entrata tra le dieci finaliste con Agnone (Isernia), Alba (Cuneo); Gaeta (Latina); L’Aquila; Latina; Lucera (Foggia); Maratea (Potenza); Rimini; Treviso.

Le finaliste verranno convocate il 4 e 5 marzo 2024 per illustrare nel dettaglio il proprio progetto agli esperti che dovranno valutarli. La proclamazione della Capitale italiana della Cultura è prevista entro il 29 marzo 2024. La città vincitrice sarà assegnataria di un contributo finanziario di un milione di euro per concretizzare gli obiettivi delineati nel progetto di candidatura.