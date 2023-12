Chitarrista e educatore, è scomparso Lele Panigada

L’Azienda USL Toscana nord ovest si unisce al cordoglio per la scomparsa a soli 59 anni di Lele Panigada, che ha lavorato per anni come educatore professionale nell'ambito della salute mentale Asl.

Chitarrista di talento e componente della psychiatric band “Altra Musica Rock”, ha trascorso la sua vita al fianco delle persone più fragili, mettendo a disposizione la sua arte, con una disponibilità e una sensibilità fuori dal comune.

Giovedì 14 dicembre alle ore 14.30 è previsto un saluto per il caro Lele nella sala del commiato della Croce Verde di Lucca in viale Castracani.

Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze e un sincero pensiero di vicinanza da parte dell’Azienda sanitaria e, in particolare, degli operatori e dei pazienti che hanno avuto l’opportunità e il piacere di interagire con lui in tutti questi anni.

Fonte: Ufficio Stampa