Chiusa per lavori la Sp 31 'Traversa di Cerreto Guidi'

Sp 31 "Traversa di Cerreto Guidi". L'Ufficio viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha stabilito la chiusura al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia della Sp, dal km 5+950 al km 6+200 nel Comune di Cerreto Guidi, dal giorno 14 al 22 dicembre 2023, in orario 00/24.

Il provvedimento si è reso indispensabile per terminare i lavori nei pressi dell’intersezione con la Sp 48.

Durante le fasi di lavoro, a garanzia del corretto smaltimento del traffico veicolare, sarà integrato l’impianto semaforico con movieri al fine di evitare code e disagi per gli utenti della strada. Rimane aperto il ponte sul Vincio, in località Lazzeretto, con senso unico alternato.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa