Empoli per la pace, ospite Marco Tarquinio

Proseguono le iniziative di sensibilizzazione sul tema della pace da parte del comitato Empoli per la pace.

Venerdì prossimo, 15 dicembre, alle 21.30, nella sala delle Adunanze della Misericordia di Empoli in via Cavour 32, sarà ospite Marco Tarquinio. Per lunghi anni direttore di Avvenire, ora editorialista del quotidiano della Cei, Tarquinio rappresenta una voce che da sempre si spende per la pace, nel solco della linea dettata da Papa Francesco. Un nome importante che si unisce a tutti gli altri che il comitato, nato nel maggio del 2022 in occasione dello scoppio della guerra in Ucraina, ha portato a Empoli nei mesi scorsi per parlare dei tanti conflitti che ci sono purtroppo nel mondo e per continuare a parlare ed a credere nella pace.

Fonte: Ufficio Stampa