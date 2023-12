Esercitazione a Cala Leone per i vigili del fuoco: simulato recupero sulla parete rocciosa

Giornata di formazione per il gruppo Speleo-Alpino-Fluviale dei vigili del fuoco della Toscana a Cala Leone, località balneare rocciosa del Livornese. Un'area frequentatissima durante l'estate dai bagnanti, ma anche nel resto dell'anno con gli scalatori della roccia. Per questo è una zona in cui i vigili del fuoco purtroppo sono chiamati spesso a intervenire per situazioni di difficoltà. Da questo è nata l'attività di formazione di oggi, con simulazioni sia di recupero dalla spiaggia con teleferica e di recupero di un arrampicatore infortunato in parete. La giornata addestrativa è stata molto produttiva e soddisfacente per tutti i partecipanti.