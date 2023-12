Firenze Capitale d’Europa, un premio per l'IC di Vinci

L’Istituto Comprensivo di Vinci ottiene il Premio Letterario Internazionale ACSI “Firenze Capitale d’Europa” 2023, Sezione B "Il mondo Disney, una forma d'arte" con la pubblicazione a cura della professoressa Patrizia Vezzosi "La Canzone di Isabella" Ed. Innocenti giugno 2023. La cerimonia di premiazione si è svolta il 9 dicembre a Firenze, Palazzo Vecchio, Salone dei Cinquecento.

La pubblicazione documenta i risultati del Progetto didattico vincitore del Piano delle Arti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, attivato presso l'Istituto Comprensivo di Vinci nell’anno scolastico 2022-2023, risultati già presentati il 18 maggio alla Villa Medicea di Cerreto Guidi in occasione della Giornata Mondiale dei Musei ICOM.

Si tratta di un Progetto verticale, che ha coinvolto oltre 200 alunni e studenti della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado di Vinci, del Liceo Artistico Virgilio di Empoli, dell’Università di Firenze, e transdisciplinare, per lo sviluppo di competenze artistiche, musicali, linguistiche ma anche sociali, civiche e di cittadinanza europea con Sviluppi del Piano delle Arti nel 2024.

In una Scuola vissuta come centro culturale di primo livello sul territorio, il Progetto coniuga cultura umanistica e creatività: Isabella de’ Medici, la ‘stella’ di casa Medici, figlia di Cosimo I de' Medici e di Eleonora di Toledo, è diventata un originale fumetto manga (copyright) dalla straordinaria forza comunicativa capace di avvicinare i giovani al patrimonio culturale, ed in particolare ai documenti tangibili della magnificenza medicea. Isabella ti racconta la sua vera storia ancora avvolta da un alone di mistero e ti accompagna in un fantastico viaggio nel tempo e nello spazio su Le vie dei Medici Museo Diffuso En Plein Air dalla Toscana in Italia, in Europa e oltre, ovunque vi siano tracce lasciate dalla sua illustra casata.

La pubblicazione è in perfetta sintonia con il titolo del Premio "Firenze Capitale d'Europa" (Medici= Firenze=Toscana= Rinascimento= Nuovo Rinascimento Europeo) e con la Sezione B dello stesso "Il mondo Disney, una forma d'arte" celebrativo del 100°anniversario dal giorno in cui Walt e il fratello Roy presentarono al mondo la magia Disney. “Se puoi sognarlo, puoi farlo!” affermava Walt Disney: l’auspicio è che Isabella de’ Medici diventi un nuovo personaggio/fumetto della Disney. Si veda il video spot con animazioni dell’avatar di Isabella https://youtu.be/L0d0wKW6siM

Un ringraziamento alla professoressa Tamara Blasi, dirigente dell’Istituto Comprensivo di Vinci, ai docenti che hanno collaborato, in particolare Maria Paola Falorni, Elena Guazzini, Katia Maurizi, agli esperti esterni, in particolare a Giuseppina Cozzolino e Debora Califri del Liceo Artistico Virgilio di Empoli, nonché a tutti gli alunni/studenti che hanno condiviso la passione per la Toscana e per i Medici. Un ringraziamento anche a tutte le Istituzioni e Associazioni che hanno sostenuto il Progetto.

Motivazione della Giuria, Primo Premio “La Canzone di Isabella” a cura di Patrizia Vezzosi Istituto Comprensivo di Vinci: “ L’Istituto Comprensivo di Vinci, sotto la sapiente guida della bravissima Patrizia Vezzosi, ha presentato un incantevole libro: un’opera aperta agli apporti di altre scuole interessate. Si tratta di un lavoro laboratoriale creativo di alto livello, frutto dell’integrazione di diversi linguaggi espressivi, che ci presenta in modo delizioso ed articolato la biografia di Isabella de’ Medici, frutto di accurate ricerche archivistiche, in modo brillante, accattivante e scientifico. Complimenti vivissimi da parte dell’Ente ACSI agli studiosi intervenuti, alla dirigente scolastica professoressa Tamara Blasi e, ovviamente, ai bravissimi studenti”.

Fonte: Ufficio Stampa