Il cantiere non va come previsto, il Comune di Certaldo blocca i lavori

Il Comune di Certaldo informa la cittadinanza che i lavori in corso lungo Via Roma per l'installazione della fibra ottica non stanno procedendo secondo quanto preventivato. La ditta operatrice incaricata non ha adottato adeguate misure di sicurezza, mettendo a rischio l’incolumità di pedoni e mezzi in transito.

Si evidenziano gravi irregolarità, quali la mancanza di operatori movieri o impianto semaforico, la presenza di scavi trasversali alla sede stradale e mezzi d'opera non protetti, impedimenti al passaggio, chiusura degli accessi privati a abitazioni e attività commerciali, e scavi aperti senza adeguate protezioni laterali e superiori.

Gli avvisi e le sanzioni precedenti, volti a richiamare la ditta sulle procedure corrette, non hanno sortito gli effetti desiderati. Con l'ordinanza n. 246 del 13/12/2023, l'Amministrazione Comunale ha pertanto emesso il ripristino immediato della sicurezza stradale, la chiusura degli scavi secondo le norme vigenti, con l'obbligo di riposizionamento delle originarie delimitazioni pedonali su Via Roma, comprese le fioriere che attualmente impediscono l'accesso ai fabbricati privati.

L'interruzione della viabilità è stata necessaria per garantire l'osservanza di queste prescrizioni e assicurare la sicurezza di tutti gli utenti della strada. L'autobotte per l'asfaltatura è attesa nel primo pomeriggio e, al completamento di tale intervento, la strada sarà riaperta al traffico.

Da gennaio 2024 una nuova ditta incaricata riprenderà i lavori per l’installazione della fibra ottica, che rappresenta un investimento significativo per garantire una rete ultraveloce e affidabile nel centro urbano.

Il Comune di Certaldo ringrazia la cittadinanza per la comprensione e la collaborazione durante questo periodo. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti attraverso i canali ufficiali del Comune.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa