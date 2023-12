Inaugurato il presepe permanente del Monastero di Santa Chiara

Sono circa 50 statue in gesso, distribuite in una sorta di cripta da cui si accede da una delle stanze del Monastero di Santa Chiara a San Miniato (in via Roma 15).

Il presepe permanente è stato inaugurato questa mattina alle 11 alla presenza di due classi dell'istituto Cattaneo, una terza e una quarta.

Presenti anche il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli, il vicepresidente della Fondazione Conservatorio Santa Chiara Vittorio Gabbanini, don Marco Billeri, cerimoniere vescovile che ha benedetto il presepe permanente, Loredano Arzilli, assessore alla cultura di San Miniato, Marco Mondanelli di Crédit Agricole Italia, Alessandra Neri presidente di Soroptimist International Club Valdarno Inferiore e il pittore Lorenzo Terreni.

Essendo in un monastero, cioè in un luogo di clausura tutto, anche il presepe, richiama lo spirito francescano. I figuranti in gesso sono stati probabilmente dipinti dalle educande del Conservatorio. Sono circa 50, alti 20 centimetri e disposti in uno spazio di circa 10 metri quadrati.

Il percorso espositivo che porta al presepe è arricchito dai dipinti di Leopoldo Terreni.

Dalla fine degli anni 2000 il presepe è stato collocato negli spazi attuali e in modo permanente. Alle pareti della sala anche alcuni frammenti del diario di una clarissa, suor Chiara Lucia Garzonio, che ne raccontano, come una testimonianza, l’attesa del Natale in una successione di pensieri e parole che introducono alle festività.

“In pochi sono a conoscenza della presenza di un Presepe all’interno della Fondazione Conservatorio Santa Chiara e per questo abbiamo deciso di renderlo visibile attraverso un percorso artistico che dal museo conduce verso la cripta, dove è allestito in maniera permanente - ha detto Gabbanini -. Un luogo molto bello da visitare, con le sue importanti opere artistiche, ma ancora poco conosciuto che racconta la storia e l’identità del Monastero. Un’ulteriore occasione di visita durante queste festività per ammirare la città di San Miniato e i suoi presepi”.

Da oggi anche il Presepe del Monastero di Santa Chiara fa parte de “La Via dei Presepi” di San Miniato.

Orari di apertura del museo e del Presepe: sabato 15-18; domenica 11-13, 15-18.

L’iniziativa, che rientra nel percorso di valorizzazione del complesso museale, è organizzata dalla Fondazione Conservatorio Santa Chiara, realizzata con il patrocinio della Regione Toscana, Provincia di Pisa, Comune di San Miniato, San Miniato Promozione, Scuola Normale Superiore, ITC Cattaneo di San Miniato, Soroptimist International Club Valdarno Inferiore e con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Crédit Agricole Italia, Pallets Bertini, Sanser, La Patrie, Turci Firenze, Crowe, Teloni Valiani, Gruppo Biokimica, Azienda Speciale Farmacie, Art Edile Costruzioni e Banca ifigest.





