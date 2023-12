Letture e laboratori creativi in biblioteca a Castelfranco e Orentano

“Una biblioteca vestita a festa!” è il titolo del programma di attività rivolte a bambini/e e ragazzi/e organizzato dalla Biblioteca Comunale dal 16 dicembre 2023 al 5 gennaio 2024 per promuovere la lettura in modo divertente.

Il programma prevede quattro letture unite a laboratori creativi sul Natale e l'anno nuovo, che si svolgeranno presso la Biblioteca di Orentano e presso la Biblioteca del Capoluogo.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito. È consigliata la prenotazione.

Si parte sabato 16 dicembre, dalle ore 10.30 alle 12.00, presso la Biblioteca di Orentano, con “Natale nel sacco”, laboratorio adatto ai bambini di 6-11 anni. Babbo Natale ha dimenticato il suo sacco in Biblioteca e adesso è pieno di libri e nastrini luccicanti. Quali storie ci saranno dentro? Vi aspettiamo numerosi per scoprirlo e costruire tutti insieme scintillanti decori.

Si prosegue giovedì 28 dicembre, dalle 16.30 alle 18.00, presso la Biblioteca di Castelfranco, con un laboratorio dal titolo “Fiabe in lanterne”. La magia delle fiabe illuminerà questo pomeriggio in biblioteca. Tra risate e brividi vi aspettiamo per creare una lanterna con legnetti e fantasia. Attività adatta per una fascia di età da 6 a 11 anni.

Mercoledì 3 gennaio 2024, dalle 16.30 alle 18.00, sempre nella Biblioteca di Castelfranco, sarà la volta di “Sogni e desideri”: un pomeriggio di storie per immaginare sogni e desideri per l'anno nuovo appena iniziato. Dopo le letture sarà creato un acchiappasogni pieno di piume colorate. Attività per bambini di 3-8 anni.

Venerdì 5 gennaio, dalle ore 10,30 alle 12,00, presso la Biblioteca di Castelfranco. Sono in programma “Giochi di parole per iniziare con fantasia il nuovo anno!”. Può una sola parola nascondere un'intera storia? Dopo aver letto il libro “L’amore sa di more”, l'autrice condurrà i bambini in un laboratorio di scrittura per rendere ricco di storie il nuovo anno. Laboratorio per bambini di 8-11 anni

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa