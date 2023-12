Mercato a Empoli, modifiche temporanee in zona sportiva

Domenica 17 dicembre 2023, si svolgerà l’edizione straordinaria per il periodo natalizio del mercato settimanale che si tiene in zona sportiva, dalle 8 alle 13.30. Pertanto, entreranno in vigore alcune modifiche temporanee a transito e sosta.

NEL DETTAGLIO – Con ordinanza 682 del 12 dicembre 2023 (https://bit.ly/3GDVrGl), sono stati disposti alcuni provvedimenti temporanei di viabilità, nel giorno domenica 17 dicembre 2023, dalle 5 alle 14.30 e comunque fino al completo spazzamento meccanico delle strade. In via Bisarnella, parcheggio interno lato viale Petrarca, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto mezzi operatori del commercio su area pubblica autorizzati; via Bisarnella, ambo i lati del tratto compreso tra il viale Petrarca e il viale delle Olimpiadi, ivi compresa l'area laterale di destra adibita a parcheggio (con accesso esclusivo da via Dino Compagni), divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto mezzi operatori del commercio su area pubblica autorizzati ed eccetto i veicoli di proprietà Vigilanza Privata e residenti e autorizzati, con esclusione dell'orario di chiusura per la pulizia delle strade. In via delle Olimpiadi, ambo i lati del tratto compreso tra via Bisarnella e via De Coubertin, ivi compresa l'area laterale di destra adibita a parcheggio e l'area laterale di sinistra, con accesso da via della Maratona, adibita a parcheggio, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto mezzi operatori del commercio su area pubblica autorizzati. In via della Maratona, ambo i lati del tratto compreso tra via di Barzino e il viale delle Olimpiadi eccetto area laterale di destra, con accesso da via di Barzino, adibita a parcheggio, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto mezzi operatori del commercio su area pubblica autorizzati; via Dino Compagni, nel tratto compreso tra via Dino Compagni e via Parini, divieto di accesso, eccetto autorizzati, obbligo direzione a sinistra.

Le disposizioni non verranno applicate ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti, sarà punita ai sensi del Codice della Strada.