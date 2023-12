Nataleinsù, anche il centro storico di Fucecchio festeggia con mercatini e laboratori

L'associazione Amici del Centro Storico, in collaborazione con la Pro Loco, organizza anche quest'anno la kermesse Nataleinsù, il tradizionale evento natalizio nel centro storico alto di Fucecchio.

Sabato 16 e domenica 17 dicembre, dalle ore 15 alle 20, mercatini, spettacoli, laboratori e intrattenimento in piazza Vittorio Veneto dedicati a grandi e piccoli.

Ricco, infatti, il programma della due giorni. A partire dal tradizionale mercatino di Natale, con l'esposizione e la vendita di oggettistica artigianale, hobbistica e bio ecocompatibile a cura delle associazioni e delle scuole del territorio, oltre alla degustazione di prodotti tipici locali.

Per i più piccoli spazio a laboratori di giochi in legno riciclato, animazione e truccabimbi, mentre alle ore 16 e alle 18, in entrambi i giorni, si terrà lo spettacolo a cura de “La magica mongolfiera”, con show di giocoleria, illusionismo e bolle giganti. Inoltre domenica 17 dicembre, a partire dalle ore 17, è in programma la benedizione del presepe artistico della scuola media Montanelli Petrarca, cui seguirà il tradizionale concerto di Natale degli studenti.