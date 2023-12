Open Day Epatite C, 16 sedi attive nell'Asl Centro

Continua la campagna di screening per l’epatite c e in occasione dell’Open Day, previsto per il giorno sabato 16 dicembre. L’Asl Centro ha programmato l’apertura di 16 sedi, in collaborazione con le Associazioni di Volontariato, in cui effettuare il test gratuito, almeno una per ciascun territorio di Area Vasta.

L’Azienda sanitaria ha voluto inoltre ricordare l’importanza della campagna di screening attraverso la voce di due suoi professionisti: Il dr Renzo Berti, Direttore Dipartimento della Prevenzione e il dr Pierluigi Blanc, Direttore Struttura Complessa Malattie Infettive Prato-Pistoia.

L’invito alla campagna di screening è rivolto ai cittadini di età compresa fra i 34 e i 54 anni. Il test di screening che si esegue in pochi minuti con un pungidito, consiste nel prelievo di una goccia di sangue capillare per la ricerca degli anticorpi anti-HCV. Il campione di sangue viene analizzato in tempo reale ed il risultato è comunicato in pochi minuti e viene rilasciato anche in forma cartacea.

Al momento non esiste un vaccino efficace contro l'epatite C, quindi l’unica strategia per la tutela della salute è identificare prima possibile chi si è inavvertitamente infettato per eliminare il virus con farmaci specifici. Se diagnosticata precocemente, le possibilità di guarigione sono molto elevate. La terapia è semplice (compresse orali), rapida (durata 8-12 settimane), efficace (il virus viene eliminato in oltre il 95% dei casi) e senza o con minimi effetti collaterali. Grazie all’uso di questa terapia negli ultimi anni si è assistito a una drastica riduzione della morbosità e mortalità e ad una quasi completa eliminazione del ricorso al trapianto di fegato correlato all’infezione da HCV.

Di seguito l’elenco delle 16 sedi, suddivise per provincia, dove è possibile recarsi il giorno dell'Open Day, sabato 16 dicembre:

Provincia di Firenze

A Bagno a Ripoli (Sorgane), in via via Benedetto Croce aperto dalle ore 10 alle ore 17

A Barberino di Mugello Viale 1° Maggio, 26 aperto dalle ore 11 alle ore 17

A Figline e Incisa In Valdarno (Figline) Via G. da Verrazzano, 20 aperto dalle ore 11 alle ore 17

A Firenze in Via della Piazzuola, 68 aperto dalle ore 11 alle ore 17 e in Piazza del Duomo 2 - Fronte Regione Toscana aperto dalle ore 15 alle ore 18.30

A Lastra a Signa Via Livornese, 277 aperto dalle ore 11 alle ore 17

A Empoli presso la sede della Casa della Salute Sant'Andrea (centro commerciale Coop), in via San Mamante, dalle ore 11 alle 17, Ambulatorio 3° piano e in Piazza Farinata degli Uberti (di fronte alla Collegiata di Sant'Andrea) aperto dalle ore 15 alle ore 18:30

Provincia di Pisa

A Castelfranco di Sotto presso la COOP Castelfranco di Sotto aperto dalle ore 15 alle ore 19

Provincia di Prato

A Prato Piazza del Comune aperto dalle ore 10 alle ore 15 e in Via Lavarone, 2/5 aperto dalle ore 11 alle ore 17

Provincia di Pistoia

A Pistoia in Viale Matteotti, 19 aperto dalle ore 11 alle ore 17, presso la Coop di viale Adua dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30 e presso il giardino della Misericordia, in via Bonellina, dalle 15 alle 18

A Buggiano in Via della Stazione aperto dalle ore 15 alle ore 18

A Montecatini Terme in Piazza del Popolo aperto dalle ore 15 alle ore 18

Tutte le informazioni e le indicazioni operative per partecipare allo screening sono disponibili sul sito dell’Azienda USL Toscana Centro, (il banner in Homepage), ma anche la pagina del sito della Regione Toscana dedicata all’ Epatite C (https://www.regione.toscana.it/-/testiamoci-per-l-epatite-c).