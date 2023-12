Premio Ast per il vigile del fuoco simbolo dei soccorsi nell'alluvione

Annuale cena degli auguri organizzata dal sindacato toscano dei giornalisti Ast, a cui, come ospiti, sono intervenuti il presidente della giunta regionale Eugenio Giani, la capo di gabinetto e ideatrice della “Toscana della donne” Cristina Manetti e il portavoce Bernard Dika.

Durante la serata Giani ha consegnato il premio di Ast a Gabriele Ghisti, il vigile del fuoco che ha salvato una neonata dal mare di acqua e fango che avevano invaso Quarrata tra il 2 e il 3 novembre. “Un bel premio – commenta Giani – Di quella notte drammatrica il salvataggio simbolo è stata quella bambina presa in collo dal vigile. Complimenti davvero per la dedizione con cui i vigili del fuoco sanno essere con concretezza, sempre nel momento giusto, a prestare il necessario soccorso alla popolazione”.

Giani ha partecipato, assieme al presidente del sindacato toscana Bennucci e a Franco Morabito del Gruppo giornalisti sportivi, alla premiazione di Samuele Ceccarelli, orgoglio sportivo toscano (è tesserato per la Firenze Marathon, oltre che per le Fiamme oro Padova) il quela si è imposto all'attenzione generale per aver superato, addirittura due volte, il campione olimpico Marcell Jacobs nei 60 metri indoor, ai campionati italiani assoluti di Ancona e agli Europei di Istanbul.