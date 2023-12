Rapine a Firenze, rider mandato a terra per rubargli la bici

Due rapine in una sera a Rifredi, quartiere fiorentino. La prima vittima è un 24enne fiorentino, in via Fantoni. Alle 21 è stato avvicinato da tre sconosciuti col pretesto di chiedere una sigaretta. Ha risposto loro che non fuma, ma i tre lo hanno aggredito per strappargli una catenina al collo. Sul posto una volante della questura di Firenze.

Due ore più tardi è stato un rider a venire mandato a terra da quattro uomini, per rubare la bici del valore di 600 euro. Il fatto è avvenuto in via Carlo del Prete. Il giovane rider è stato portato al pronto soccorso di Careggi. Anche in questo caso indaga la polizia.