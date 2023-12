Scopri Santa Croce, visite speciali sui segreti del complesso fiorentino

Il progetto Scopri Santa Croce, promosso dall’Opera di Santa Croce con la Fondazione CR Firenze, riprende venerdì 15 dicembre per accompagnare verso il Natale, nel segno della bellezza e della spiritualità francescana, i visitatori che vengono accolti nel complesso monumentale. Il progetto prevede una nuova serie di visite speciali gratuite che permettono di approfondire la storia e i segreti di Santa Croce.

A fare da protagonista del ciclo di visite del periodo natalizio è il racconto dell’istituzione del primo presepe della storia, avvenuta a Greccio nel 1223. Un modo significativo per concludere la celebrazione dell’ottocentesimo anniversario dell’evento che ha segnato l’inizio di una tradizione popolare che ancora oggi è condivisa da tutto il mondo cristiano.

L’immagine di San Francesco che istituisce il presepe a Greccio è uno dei racconti più suggestivi della vita del Santo tra quelli rappresentati da Coppo di Marcovaldo nella Tavola Bardi. Le visite sono programmate per i giorni di domenica 17 dicembre e sabato 6 gennaio.

Il progetto propone anche attività dedicate a famiglie e bambini come la Caccia al tesoro, Disegna il tuo nome, che parte dagli stemmi delle grandi famiglie fiorentine e Inventa un monumento che richiama i memoriali dedicati ai grandi personaggi.

La prima visita speciale a tema si svolge, come annunciato, venerdì 15 dicembre ed è dedicata a La Vergine nell’arte. In Santa Croce sono custodite oltre sessanta immagini di Maria, capolavori in marmo, pietra serena, ceramica, vetrate, affreschi, pitture a tempera e a olio. Un vero e proprio scrigno di opere che vanno dal Trecento al Novecento, da Giotto a Libero Andreotti.

Il nuovo percorso di accoglienza, inaugurato da pochi giorni, che approfondisce il rapporto con San Francesco e il francescanesimo sarà al centro delle visite in programma per domenica 7 gennaio. Ai visitatori viene proposto l’incontro con le opere di Domenico Veneziano, Coppo di Marcovaldo e Giotto.

La straordinaria versatilità di Donatello, gigante dell’arte, sarà protagonista della visita di sabato 16 dicembre. Santa Croce conserva tre straordinarie opere del maestro: il Crocifisso della Cappella Bardi, l’Annunciazione Cavalcanti in pietra serena lumeggiata d’oro e il Ludovico di Tolosa, prima statua bronzea di grande formato dell’epoca moderna.

Scienza e scienziati in Santa Croce, i grandi inventori e la loro memoria è il tema della visita del 29 dicembre. Un viaggio nell’arte ispirata alla scienza e l’incontro con i grandi scienziati celebrati in Santa Croce: dalla perfetta armonia creata da Brunelleschi nella cappella Pazzi alla complessa vicenda della sepoltura di Galileo Galilei, fino alle esperienze di Eugenio Barsanti e Florence Nightingale.

Sarà Giotto, pittore a Santa Croce e imprenditore a Firenze il protagonista dell’incontro di sabato 30 dicembre. La vicenda artistica e umana di Giotto è illustrata attraverso l’incredibile repertorio di opere realizzate dall’artista a Santa Croce: pitture murali, tempere su tavola e vetrate che mostrano il nuovo linguaggio artistico del Trecento e la sua stretta connessione con la spiritualità francescana.

Per partecipare alle visite è richiesta la prenotazione (attiva dalle 12 di domani) sul sito www.santacroceopera.it . Per i residenti del Comune di Firenze anche il biglietto di ingresso è gratuito.