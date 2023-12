Sesa acquisisce Essedi Consulting: nel 2023 più di un'annessione al mese

Sesa - società leader in Italia nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, con ricavi per circa € 3 mld e 5.000 dipendenti, quotata all'Euronext STAR - annuncia di aver acquisito una ulteriore partecipazione in Essedi Consulting, salendo dal 19% (rilevato nel 2022) al 60% del capitale, ampliando le proprie competenze nella consulenza applicativa su piattaforma Sap, a supporto della trasformazione digitale dei distretti del Made in Italy. L'operazione è stata effettuata tramite Var Group.

Per Sesa si tratta della tredicesima acquisizione dell'anno, dopo le 18 del 2022 e le 15 del 2021.

Soft System ha sede a Cernusco sul Naviglio (MI) e conta un organico di circa 20 dipendenti, specializzate in soluzioni e servizi su piattaforma Sap S/4HANA, con esperienza di roll-out, training e messa in esercizio di progetti in Europa e nel Sud-Est asiatico e focalizzazione verso l’adozione di soluzioni in ottica Cloud. La società prevede ricavi per circa € 1,5 milioni nel 2023, un Ebitda margin del 20%. Soft System ha progressivamente consolidato competenze trasversali in alcuni dei principali distretti del Made in Italy, in particolare su meccanica, profumi e cosmetica.

L’acquisizione di Essedi Consulting è stata effettuata tramite Var BMS, società controllata di Var Group e player di riferimento sul mercato Sap in Italia, contribuendo alla formazione di un polo di competenze nel settore con circa € 60 milioni di ricavi e 400 dipendenti. Sesa nel quadriennio 2020-2023 ha conseguito un tasso di crescita medio annuale (CAGR) pari al +17% a livello di ricavi consolidati ed a circa il +30% a livello di Ebitda e utile netto adjusted di Gruppo (CAGR ricavi +17%, Ebitda +29,6%, EAT adjusted 33,6%), alimentato per circa il 70% da crescita organica e da oltre 40 operazioni di M&A.

Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa, ha dichiarato: “Proseguiamo il nostro percorso di sviluppo di competenze, rafforzando ulteriormente le nostre specializzazioni nel settore software e della consulenza applicativa per il segmento business, a fronte di una domanda di digitalizzazione proveniente dal mondo delle imprese che si conferma in costante crescita. Realizziamo la nostra tredicesima operazione di aggregazione societaria da inizio 2023, continuando così ad alimentare la crescita durevole e progressiva di ricavi, risorse umane e competenze digitali”.