Sorpreso con l'hashish, arrestato minorenne a Montelupo

Un minorenne è stato arrestato per droga nell'Empolese Valdelsa. Si tratta di un 17enne, messo in manette dai carabinieri a Montelupo Fiorentino per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è stato perquisito dai militari e trovato con circa 250 grammi di hashish, un bilancino di precisione digitale e materiale per il confezionamento. Il tutto è stato sequestrato. Il 17enne è stato portato all'istituto penale per minorenni di Firenze, l'arresto è stato convalidato poi dal Gip.