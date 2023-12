Tommaso Paradiso ospite del Pistoia Blues per il Tommy Summer Tour

Dopo grande il successo di TOMMY 2023 - il tour nei palazzetti che ha registrato il tutto esaurito per le date di Roma, Napoli, Bari, Padova, Milano e Catania - Tommaso Paradiso annuncia il TOMMY SUMMER TOUR 2024.

Prodotto e organizzato da Vivo Concerti, il tour farà tappa in tutta Italia a partire da Ferrara (30 giugno 2024 @ FERRARA SUMMER FESTIVAL), per poi proseguire a Roma (4 luglio 2024 @ ROCK IN ROMA), Pistoia (7 luglio 2024 @ PISTOIA BLUES), Servigliano (FM) (13 luglio 2024 @ NOSOUND FEST), Paestum (21 agosto 2024 @ OVERSOUND MUSIC FESTIVAL), Molfetta (22 agosto 2024 @ BANCHINA SAN DOMENICO) e chiudersi a Diamante (CS) (24 agosto 2024 @ Teatro dei Ruderi di Cirella).

I biglietti del tour sono disponibili online su www.vivoconcerti.com e in tutti i punti vendita autorizzati.

Tommaso Paradiso è uno degli autori che meglio raccontano i sentimenti più diversi con un tratto poetico e allo stesso tempo realistico, attraverso uno sguardo unico e una penna capace di cogliere l'essenza. La sua capacità di coinvolgere, sorprendere ed emozionare dal vivo è genuina e contagiosa. Gli appuntamenti estivi nascono dall’acceso entusiasmo degli show autunnali appena conclusi. La festa continuerà quindi in estate, e sarà una nuova occasione per ascoltare e cantare con Tommy i nuovi brani dell’album Sensazione Stupenda (uscito a ottobre) insieme alle più grandi hit della sua carriera come Completamente (triplo platino), Riccione (quadruplo platino), Ricordami (disco di platino) e Non avere Paura, entrato nella Top Ten di tutte le classifiche (FIMI/Gfk, Spotify, Airplay EarOne, iTunes e Apple Music) e certificato triplo disco di platino; e ancora fra gli altri Felicità Puttana (quadruplo platino), Da Sola In The Night (disco di platino), Promiscuità, Fine Dell’Estate (disco d’oro), Zero Stare Sereno (disco di platino), Tutte Le Notti (disco d’oro) e Magari No (disco d’oro), dall’album di debutto Space Cowboy (disco d’oro).