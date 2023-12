Vanessa Incontrada nei panni di commerciante: sorpresa ai mercatini di Montepulciano

Attrice, conduttrice e perché no, anche ambulante per un giorno tra gli sguardi sorpresi dei visitatori ai mercatini di Natale. Nei panni di commerciante tra i banchi di Montepulciano c'era Vanessa Incontrada, protagonista di pellicole e serie tv ma anche, in compagnia di Claudio Bisio, del palcoscenico di Zelig.

Legata alla Toscana, Incontrada vive a Follonica in provincia di Grosseto e, i più fortunati, riescono ad incrociarla per il centro della città sul mare. Ma stavolta l'incontro con la conduttrice è avvenuto in provincia di Siena.

Con delle stories su Instagram Vanessa Incontrada ha raccontato la giornata al banco di oggettistica artigianale del padre. Presentata l'attività sui social, ha dato una mano questo fine settimana, nei giorni affollati per lo shopping e le gite natalizie. Una vera e propria sorpresa per le persone che si trovavano in visita nel borgo medievale di Montepulciano.