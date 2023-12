Abusa dell'allievo disabile nel Fiorentino, professoressa di sostegno condannata a 6 anni

Un'insegnante di sostegno di 50 anni è stata condannata a sei anni di reclusione in primo grado a Firenze per violenza sessuale su un suo studente minore, con l'aggravante della disabilità del ragazzo e della sua minorità psicologica. La condanna è stata emessa in seguito a un fatto avvenuto il 5 novembre 2019, e la denuncia è stata presentata dalla famiglia dello studente, che aveva 17 anni all'epoca. L'episodio si è verificato nell'aula di una scuola nel territorio di Firenze. Nonostante la richiesta del pubblico ministero di otto anni di reclusione, il tribunale ha emesso una condanna di sei anni, imponendo anche una misura di sicurezza della durata di due anni, che obbliga la donna a stare lontana dai luoghi frequentati da minori, e le vieta l'accesso ai pubblici uffici. Inoltre, è stata stabilita una provvisionale di diecimila euro a favore della vittima.