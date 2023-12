Accusato di furto con strappo a Fucecchio, con sé aveva anche della droga: arrestato 23enne a Pisa

La Polizia ha arrestato un cittadino ivoriano di 23 anni, residente a Firenze e in regola con il soggiorno, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Firenze. L'uomo è accusato di furto con strappo aggravato, perpetrato a Fucecchio il 30 ottobre scorso ai danni di una persona anziana con problemi di deambulazione. Rintracciato da una pattuglia della Squadra Volanti della Questura a Pisa, è stato sottoposto a perquisizione personale durante la quale è stato trovato in possesso di circa 1 grammo di cocaina e un grammo di hashish, che sono stati sequestrati. L'uomo è stato segnalato in Prefettura come assuntore di stupefacenti e successivamente ristretto presso la casa circondariale don Bosco al termine degli atti di rito.