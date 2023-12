Alluvione, per i fragili fondi straordinari destinati alle Società della Salute

L’alluvione dello scorso 2 novembre ha sconvolto le vite di tantissime persone. Ma i suoi effetti sono stati ancora più pesanti per chi si trovava già in una condizione di fragilità.

Per questo la giunta regionale, su proposta dell’assessora alle politiche sociali Serena Spinelli, ha deliberato, nella sua ultima seduta, di assegnare un contributo integrativo straordinario alle SdS (Società della salute) delle aree maggiormente colpite, da destinare all'attivazione di interventi di carattere socio-sanitario rivolti proprio a questa tipologia di persone. Le risorse ammontano complessivamente a 645.000 euro.

“Abbiamo deciso - ha spiegato l’assessora - di erogare queste risorse affinché i servizi territoriali possano mettere in campo interventi mirati, per sostenere i bisogni sociali e sociosanitari delle persone e delle famiglie maggiormente colpite, in particolare di quelle che già vivevano una condizione di fragilità (penso a persone con disabilità, anziani, a nuclei in difficoltà economiche) e che, a seguito degli eventi alluvionali, devono sopportare un aggravamento della loro situazione. Le Società della salute, sulla base dei bisogni riscontrati, decideranno le modalità di utilizzo e gli interventi da realizzare”.

Le risorse saranno ripartite tra le Sds Fiorentina Nord Ovest e Empolese Valdarno Valdelsa per la provincia di Firenze, la Sds Pratese per quella di Prato, la Sds Pistoiese e la Sds Val di Nievole per la provincia di Pistoia.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa