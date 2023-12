Alluvione Santa Maria a Monte, aperto sportello per la ricognizione danni

Il sindaco di Santa Maria a Monte comunica che, al fine dare un supporto alla cittadinanza per la compilazione dei moduli di ricognizione dei danni causati dall’alluvione del 2 novembre, è stato attivato uno sportello attraverso la colonna mobile di Enti Locali.

Il servizio con la presenza di un operatore presso il primo piano del Palazzo Comunale è attivato tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e il martedì e giovedì dalle 14 alle 17 previo appuntamento telefonico al numero 0587/261631.

Il cittadino potrà presentarsi allo sportello e verrà supportato nella presentazione e aiuto compilazione del modulo di ricognizione danni. Il modulo potrà comunque essere compilato ed inviato a Regione Toscana, collegandosi all'indirizzo servizi.toscana.it/formulari attivo fino al prossimo 31 dicembre 2023.

E' possibile ricevere assistenza anche rivolgendosi ai CAAF convenzionati con la Regione Toscana.

Si ricorda che per l'invio del modulo è necessario essere dotati di Spid – Identità digitale. Coloro che ne sono sprovvisti possono ottenere il rilascio gratuito su appuntamento presso lo sportello del Comune di Santa Maria a Monte 0587/261617.

Dal 12/12/2023 è attivo anche il servizio on line per la ricognizione e richiesta per l’autonoma sistemazione (Cas). Questa domanda è riservata esclusivamente a chi risiedeva anagraficamente e dimorava abitualmente nell’abitazione, resa in parte o del tutto temporaneamente non utilizzabile ovvero sia stata sgomberata.

Per informazioni e chiarimenti si prega di contattare 0587/261631

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte