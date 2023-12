Avrebbe rapinato due coetanei a Firenze, denunciato un minorenne

I carabinieri hanno denunciato un minorenne a Firenze, in zona Rifredi, per il suo presunto coinvolgimento in una rapina. Questa sarebbe stata perpetrata ai danni di due coetanei, nel pomeriggio di domenica. Le vittime hanno riferito di essere state avvicinate da un ragazzo vicino a una scuola, il quale, minacciandoli verbalmente di possedere un coltello senza mostrarlo, ha ottenuto la consegna dei loro telefoni cellulari prima di fuggire a piedi.

I genitori delle vittime hanno segnalato l'accaduto ai Carabinieri, che, attraverso il nucleo radiomobile, hanno identificato e denunciato il minore presunto autore della rapina. Il giovane, di origine tunisina, è stato rintracciato nella comunità per minori stranieri non accompagnati dove risiede, e i due cellulari rubati sono stati recuperati.