Casa Busoni apre le porte fra visite guidate, spettacoli e idee regalo nel segno della musica

Sabato 16 e sabato 23 dicembre 2023. Sono queste le date delle aperture straordinarie che, aspettando Natale, permetteranno a chiunque vorrà di visitare il Museo Casa natale di Ferruccio Busoni: la struttura di piazza della Vittoria, a Empoli, aprirà le porte per visite guidate alla scoperta dei suoi tesori nascosti. I partecipanti e le partecipanti potranno approfondire la conoscenza della figura di Ferruccio Busoni, pianista, compositore, didatta e studioso di estetica musicale, ma potranno scoprire anche il ricco programma dell'anno busoniano: nel 2024, infatti, ricorreranno i cento anni dalla morte dell’illustre cittadino empolese, nato il primo aprile del 1866 proprio nella casa di piazza della Vittoria all’attuale civico 16.

Il tutto anche attraverso il linguaggio della recitazione: in occasione dell’apertura del 16 dicembre, l’attore e regista fiorentino Gianluca Truppa, nelle vesti del compositore empolese, reciterà un monologo sulla vita di Busoni. Gli interventi sono previsti per le ore 17, 18 e 18.45 proprio davanti all’ingresso del museo. Questa iniziativa, in collaborazione con il Centro Busoni ed Empoli città del Natale, rientra nel nuovo progetto “Personaggi Empolesi” promosso dalla Pro Loco di Empoli, iniziato a novembre con la teatralizzazione della figura del Pontormo.

IL MUSEO - Parte del sistema museale empolese Empoli Musei e dell’Associazione Nazionale “Case della Memoria”, il museo custodisce numerosi documenti e materiali riguardanti la vita del compositore, di grande interesse storico e musicologico. Fra questi, il prezioso manoscritto per canto e pianoforte dell’opera lirica Die Brautwahl (1907), oltre cento foto d’epoca, programmi di sala dei concerti tenuti da Busoni, alcune lettere autografe dai carteggi con Felice Boghen e con Emilio Anzoletti e il pianoforte ottocentesco sul quale il celebre musicista era solito suonare durante i suoi soggiorni empolesi.

ORARI DI APERTURA – Le aperture straordinarie della Casa Museo Ferruccio Busoni saranno sabato 16 e sabato 23 dicembre 2023 dalle 16 alle 19. L'ingresso al museo, aperto dal lunedì al venerdì con orario 9.30 – 13 e 15 – 18.30, sabato e domenica su prenotazione, è gratuito.

A NATALE REGALA BUSONI – Il Centro Busoni ha pensato a un’idea regalo da mettere sotto l’albero oltre alla consueta campagna abbonamenti già disponibile. “A Natale regala Busoni” è un carnet di tre o cinque concerti a scelta tra i dodici della stagione concertistica 2024, da gennaio ad aprile. Il mini abbonamento da cinque concerti ha un costo di 50 euro, mentre quello da tre di 30 euro. Durante le aperture straordinarie saranno distribuiti i volantini promozionali e presentata la stagione concertistica. Sarà possibile acquistare “A Natale regala Busoni” a partire da domani, venerdì 15 dicembre, direttamente al Centro Busoni, alla Libreria Rinascita (via Ridolfi, 53) e da Bonistalli Musica. Da lunedì 18 dicembre, sarà acquistabile anche online su www.centrobusoni.org.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni chiamando lo 0571 711122 o il 373 7899915 oppure inviando una mail a csmfb@centrobusoni.org o cliccare sul sito web www.centrobusoni.org.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa