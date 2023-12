Comunità energetica Quartieri 4 e 5, nuovo incontro a Firenze

Domani venerdì 15 dicembre, presso la Casa del Popolo di San Quirico in via Pisana 576 a Firenze (ore 16) è in programma l'incontro (organizzato da Cgil Firenze, Spi Cgil Firenze, Spi Cgil Lega Q4 Firenze, Federconsumatori) con i tecnici che seguono il progetto della creazione di una Comunità energetica nel quartiere, per illustrarne gli obiettivi. Saranno presenti Andrea Giorgio (Ass. all’Ambiente e Transizione Ecologica del Comune di Firenze), Mauro Calosi (Segretario Spi Cgil Q4), Luca D’Onofrio (Presidente Federconsumatori Toscana), Ilaria Lani (Segreteria Cgil Firenze).

Un incontro analogo è avvenito martedì scorso all'Sms di Rifredi, per il Quartiere 5.

LA PRESENTAZIONE

Nasce la comunità energetica rinnovabile nel Quartiere 4 e nel Quartiere 5 di Firenze. L’energia pulita, oltre ad essere un investimento necessario, è un’opportunità che vogliamo diventi accessibile a tutte e tutti, per questo la Cgil Firenze "sostiene la nascita e la diffusione delle comunità energetiche rinnovabili".

Una comunità energetica consiste in un’associazione tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali e piccole/medie imprese che decidono di unire le proprie forze con l’obiettivo di produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili su scala locale, riducendo l’impatto ambientale e i costi energetici.

Il Comune di Firenze, in collaborazione con Fondazione CR Firenze e Sinloc, ha già effettuato una mappatura e uno studio di fattibilità per la nascita delle prime comunità energetiche rinnovabili nei Quartieri 4 e 5. Sarà possibile per chi lo vorrà aderire alla manifestazione di interesse per entrare a far parte della comunità energetica rinnovabile.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio stampa