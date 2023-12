Congresso di Azione a Montelupo Fiorentino: sarà eletto il nuovo segretario

Primo congresso di Azione, il partito legato a Carlo Calenda, a Montelupo Fiorentino. Ad organizzarlo è Montelupo in Azione per domenica 17 dicembre, dalle 10.30 al Circolo Arci in via Rovai, 43.

La mattinata inizierà con i saluti degli ospiti per proseguire con la relazione del candidato segretario, Andrea Marretti. Seguiranno interventi, compreso quello del referente di Azione per Empoli e i comuni dell'Empolese Valdelsa Luca Ferrara, e dibattito. Infine alle 12.15 è prevista la votazione e la proclamazione del nuovo segretario.