I vigili del fuoco sono intervenuti in Via Rinaldo Piaggio a Pontedera per un dissesto statico. Presso un edificio adibito a civili abitazioni è avvenuto un crollo parziale della copertura. L'intervento della squadra è rivolto a mettere in sicurezza i luoghi oltre ad effettuare un alleggerimento del solaio dai materiali caduti. Son stati resi inagibili tutti i piani sottostanti. Sul posto intervenuta autoscala proveniente dal Comando di Pisa.