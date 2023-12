Dagli Alpini alle forze dell'ordine, tante visite a Natale per i piccoli pazienti del Meyer

Da qualche giorno un grande abete stilizzato e pieno di luci illumina la Hall Serra dell’Ospedale. E il Meyer si prepara a vivere un nuovo Natale all’insegna della magia. A creare l’atmosfera di festa, ci sono anche i tanti piccoli alberi di Natale posizionati in tutti i reparti. Per i bambini che hanno affrontato un trapianto e non possono uscire dalla loro stanza, è stato addobbato, come da tradizione, un abete esterno, tutto per loro.

Tante le iniziative e gli eventi in programma per i bambini. Tra i momenti più attesi dai piccoli, le tradizionali sorprese organizzate dalle forze dell’ordine cittadine. Si è iniziato questa mattina con una esibizione del Coro degli Alpini del Mugello.

Sarà la volta degli agenti della Polizia di Stato fiorentina. E non mancheranno neppure gli investigatori della Dia (Direzione investigativa antimafia di Firenze) che verranno a donare il sangue.

In programma anche la visita della Banda dei Carabinieri, con la tradizionale esibizione nel parco, mentre alla vigilia di Natale arriveranno al Meyer i rappresentanti della Fondazione Tommasino Bacciotti insieme ai militari della Guardia di Finanza.