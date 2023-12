Digitalizzazione e sostenibilità: gli imprenditori del Piano Transizione 4.0 inseguono gli incentivi

Le imprese in Italia stanno progressivamente comprendendo i vantaggi associati alla trasformazione digitale, come l'aumento della produttività (35%), la promozione di nuove competenze e professioni (38%) e il supporto alla via della sostenibilità (23%).

Tuttavia, la semplificazione e la riduzione della burocrazia per ottenere gli incentivi tecnologici rimangono indispensabili. Più del 40% degli imprenditori che hanno beneficiato di questi incentivi li hanno considerati cruciali nelle loro decisioni di investire in tecnologia, contribuendo in modo significativo al rafforzamento dell'intera catena di valore aziendale.

Queste conclusioni provengono da un'indagine effettuata da Kantar in collaborazione con TeamSystem, volta all'esplorazione delle priorità degli imprenditori in merito alla riforma degli incentivi per l'Industria 4.0 (Piano Transizione 4.0) e agli investimenti strategici nell'ambito della digitalizzazione e dell'innovazione.

Emergono, però, una serie di sfide rilevanti. Il 42% delle aziende richiede semplificazioni e supporto fiscale maggiori per gli investimenti digitali, il 18% vuole inserire gli investimenti cloud nel Piano Transizione 4.0 e il 17% propone un ecosistema alla “Silicon Valley” italiana con agevolazioni per startup e imprese innovative.

Imprese Italiane e l'ESG: conoscenza scarsa ma potenziale espansione

In questo contesto, il 70% delle organizzazioni è a conoscenza del concetto della quarta rivoluzione industriale, ma soltanto il 50% è al corrente del Piano Transizione 4.0. Le aziende di maggiori dimensioni e il settore commerciale mostrano una maggiore comprensione. Per quanto riguarda, invece, l'ambito ESG (Ambiente, Società e Governance) la consapevolezza è limitata, soprattutto tra le Piccole e Medie Imprese (PMI).

In effetti, solo il 15% delle aziende ha preso misure per potenziare il proprio rating ESG, riflesso di una conoscenza ancora limitata in materia. Tuttavia, tra coloro che sono informati, la predisposizione a intraprendere nuove iniziative raggiunge il 64% nelle aziende con oltre 10 dipendenti.

Come evidenzia Federico Leproux, CEO di TeamSystem: “Ora riteniamo sia fondamentale far evolvere questo approccio dedicato principalmente ai beni strumentali e integrare le azioni regolatorie e di sostegno all’economia digitale con misure che siano di stimolo alla diffusione del Cloud, delle piattaforme software e dell’AI trasversalmente a tutti i settori industriali e dedicati a tutte le imprese delle filiere, di ogni dimensione, dal grande player alle PMI. Il digitale rende le nostre imprese più produttive, genera nuove competenze e professioni e aiuta nel percorso verso la sostenibilità”.