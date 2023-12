Donano all'ospedale 2mila euro in onore del parente scomparso

Una donazione di 2 mila euro per il trattamento radioterapico dei pazienti che afferiscono alla struttura del San Jacopo. La donazione è avvenuta in questi giorni da parte della signora Paola Maccari, paziente della struttura operativa complessa di Radioterapia Oncologica del San Jacopo, diretta dal dottor Marco Stefanacci. La somma è stata raccolta in occasione del funerale del marito Gabriele Niccolai, scomparso prematuramente il 12 marzo scorso a causa di un terribile incidente stradale e la moglie, insieme alla figlia Vanessa, ha raccolto il contributo volontario da parte dei partecipanti alla cerimonia funebre, con il quale è stato possibile acquistare importanti accessori per la struttura.

Alla consegna, che si è svolta con una piccola cerimonia nel reparto, oltre al dottor Stefanacci, erano presenti anche l’infermiera coordinatrice la dottoressa Mariella Margelli ed il coordinatore Tecnico Matteo Totaro e il dottor Leonardo Capecchi della direzione sanitaria del presidio, i quali hanno ringraziato la signora Maccari e la figlia per l’attenzione riservata alla struttura di Radioterapia Oncologica nella quale anche quest’anno sono stati curati 600 pazienti

“La struttura – ha reso noto la dottoressa Lucilla Di Renzo, direttore sanitario del San Jacopo- – rappresenta una eccellenza nel nostro presidio ospedaliero e ringrazio la signora Maccari per questo significativo gesto di altruismo e di solidarietà per il nostro ospedale”.

Al reparto è stata affissa la targa a testimonianza della donazione.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa