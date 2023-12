Due nuove aree di gioco e fitness a Capraia e Limite

Completate le 2 nuove aree ludiche nel territorio comunale di Capraia e Limite, una a Limite sull’Arno in via delle Gardenie zona Mollaia e l’altra a Capraia Fiorentina in via Valicarda.

Come si ricorderà l’Amministrazione comunale ha stanziato un investimento da 120 mila euro per la valorizzazione degli spazi verdi con la realizzazione di 2 nuovi parchi gioco ma anche per l’acquisto, sostituzione e manutenzione e revisione straordinaria dei giochi presenti nel territorio comunale.

Le 2 nuove aree ludiche sono state completate e sono già fruibili: in via delle Gardenie zona Mollaia sono stati installati una teleferica, tre stazioni per praticare esercizi con strutture fitness e due tavoli da picnic con sedute; in via Valicarda sono stati posizionati due nuovi giochi, ovvero l’altalena e una torretta con il tradizionale scivolo.

Installata inoltre anche una piramide a corda in via Verdi, un’altalena nel parco di via Guido Rossa e una nel giardino adiacente piazza Piave.

Gli interventi ancora in corso invece riguardano i giochi nel parco della Pace dove saranno installate una torretta con scivolo, un’altalena due posti, struttura inclusiva ed utilizzabile da tutti i bambini, anche con problemi motori, e una piramide a corda.

“Da oggi il nostro territorio ha 2 nuovi parchi e attrezzature gioco proprio per valorizzare gli spazi verdi e al fine di rendere i giardini ancora più inclusivi e divertenti. Cerchiamo così di garantire il massimo utilizzo degli spazi pubblici, con aree sempre più accoglienti e fruibili. Raccomando di avere cura e di rispettare i beni comuni e di conseguenza gli investimenti pubblici che con fatica e il lavoro di tutta l’amministrazione comunale stiamo attuando, ha detto il sindaco Alessandro Giunti”.