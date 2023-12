Emergenza alluvione: i dipendenti di Aep di Signa donano un’ora del loro salario

Un’ora del salario donato all’emergenza alluvione in Toscana. Aep Ticketing solutions, con sede principale a Signa (Fi) e le altre tre a Milano, Genova e Brescia, ha aderito all’iniziativa di solidarietà a favore delle popolazioni colpite dalla recente alluvione in Toscana.

«Abbiamo dato la possibilità a tutti i dipendenti di donare un’ora del proprio salario tramite trattenuta sul cedolino del mese di novembre – spiega Claudia Fabiani, Human Resources Manager di Aep -. Alle donazioni fatte da loro l’azienda ha aggiunto una quota economica ed è stata così raggiunta la cifra di 2mila euro, che abbiamo provveduto a bonificare sulle coordinate bancarie messe a disposizione per la causa dalla Regione Toscana. Non potevamo rimanere indifferenti a quanto accaduto, che ha toccato da vicino il territorio che ci ospita e la relativa popolazione. ».

Aep non è nuova a queste azioni solidali, come ha già più volte dato prova in passato. «Per questo Natale – conclude Claudia Fabiani - abbiamo confermato, inoltre, il nostro sostegno con una donazione, come gli anni scorsi, a favore della Fondazione Meyer».

AEP Ticketing Solutions, nata nel 1998, con oltre 600 clienti nel trasporto pubblico in tutto il mondo, dà lavoro, direttamente e indirettamente, a circa 170 persone. AEP progetta e produce sistemi e apparati per la bigliettazione elettronica per il trasporto pubblico locale e da dicembre 2021, pur mantenendo la gestione dello stesso gruppo di imprenditori che l’ha creata e fatta crescere, è parte del gruppo internazionale Modaxo. È un’impresa pioniera nella realizzazione di sistemi “cashless” a bordo dei mezzi e soluzioni che includono tutte le tipologie oggi all’avanguardia (carte e biglietti contactless, biglietti con Qr code, biglietti dematerializzati su smartphone, sistemi “Card centric” e “Account based”). In Italia sono già tante le città che usano i sistemi di bigliettazione elettronica di AEP, a partire da Milano (Atm), Bologna (Tper), Torino (Gtt) e molte altre realtà.