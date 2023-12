Ruba 280 euro di vestiti e scappa, si indaga a Empoli per rapina impropria

Furto di 280 euro di abiti al negozio Terranova di via Ridolfi a Empoli. Questa mattina poco prima delle 10 è avvenuto il taccheggio da parte di un uomo di origine magrebina. Una volta entrato nel negozio, ha preso vari vestiti per poi fuggire. Il sistema antitaccheggio ha suonato, dando l'allarme. Una delle commesse ha raggiunto l'uomo ma questi l'ha spintonata, riuscendo nella fuga. La commessa non è rimasta ferita. Il bottino è stato di circa 280 euro. I carabinieri della compagnia di Empoli indagano, il reato contestato sarebbe di rapina impropria. Le telecamere di videosorveglianza presenti in centro e nel negozio potrebbero aiutare l'identificazione.