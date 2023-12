Fabio Dragoni presenta il suo libro sul cambiamento climatico a Empoli. Dialoga con lui Ponzo Pellegrini

Lunedì 18 dicembre alle ore 18 nella sala interna del Vinegar di piazza della Vittoria a Empoli ci sarà la presentazione del nuovo libro del giornalista-imprenditore-opinionista Fabio Dragoni dal titolo "Per non morire al verde. Salvare l'uomo per salvare il pianeta" edito da Il Timone.

Fabio Dragoni dialogherà in un confronto sui temi del cambiamento climatico con Antonio Ponzo Pellegrini, nel ruolo di vicepresidente della Aiget, l'Associazione italiana gestori di energia e trader.

Si tratta di un libro che cerca di mettere in evidenza le contraddizioni della politica green. Scrive Dragoni nel suo libro che ha una contro-prefazione di Chicco Testa, già presidente nazionale di Legambiente e oggi (fra le altre cose) presidente di Energie Valsabbia, società di impianti idroelettrici e solari.

L'uomo può fareazioni che aiutano il cambiamento climatico? Fabio Dragoni nel suo nuovo libro è drastico nella risposta: No.

"Una volta l’uomo si adattava al clima. Oggi invece pensano di averlo cambiato e di cambiarlo, come novelli danzatori della pioggia. La transizione energetica di cui tanto straparlano non è un’innovazione tecnologica. Nessuno ha inventato il motore ad acqua. Semplicemente pensano di dare al mondo tutta l’energia che gli serve con dei mulini a vento. Di acciaio e cemento, ma pur sempre mulini. Funzionerà? Ovviamente no! Ma se non serve a nulla allora serve a qualcos’altro. Infatti mica vogliono farti acquistare l’auto elettrica. Vogliono proprio che tu l’auto non ce l’abbia. Ed il bello è che lo scrivono pure! Ma i piani ben riusciti funzionano solo nei film. È questa la buona notizia!”.

il libro di Fabio Dragoni è un volume che con ironia prende in giro chi “pensa alla fine del mondo senza pensare alla fine del mese”.