Fiera del Boccaccio, a Certaldo una domenica di shopping per i regali di Natale

Domenica 17 dicembre, il cuore del mercato si sposta nel centro di Certaldo per dare vita alla tradizionale Fiera del Boccaccio. Un'occasione per dedicarsi allo shopping natalizio in vista delle feste.

A partire dalle ore 10, piazza Boccaccio accoglierà una selezione degli operatori del mercato settimanale, offrendo una vasta gamma di prodotti e regali unici. I negozi del centro urbano apriranno le loro porte per l'intera giornata, garantendo un'offerta merceologica di primo livello.

Nel centro urbano sarà quindi possibile trovare proposte che spaziano dall'abbigliamento alle calzature, dagli accessori all'arredo casa e molto altro ancora. Un'opportunità ideale per trovare regali unici e originali per i propri cari.

L'iniziativa fa parte della rassegna "Certaldo illumina il Natale 2023", realizzata dal Comune di Certaldo in collaborazione con: Associazione centro storico Certaldo alto, Associazione genitori e amici Istituto Comprensivo di Certaldo, Associazione Genitori ragazzi disabili, Associazione Polis, AVIS Certaldo, CCN con Certaldo, Croce Rossa Italiana Certaldo, Gruppo Fiat 500 Valdelsa, Istituto Maria Santissima Bambina, Misericordia di Certaldo, Prociv Arci Certaldo, Pro Loco Certaldo, Rione il Vicario, Propositura di San Tommaso, Anthos, Elitropia, Federighi Editori, Istituto Comprensivo di Certaldo.